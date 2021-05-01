Koalisyon komutanı: DAİŞ halen ciddi bir tehdit

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon’un Kürdistan Bölgesi’ndeki komutanı Albay David Williams, K24’e yaptığı açıklamada, DAİŞ’in Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırısı hakkında, “Bu saldırı, DAİŞ’in halen Kürdistan Bölgesi ve Irak için ciddi bir tehdit olduğunu hatırlatıyor” dedi.

Albay Williams, Kürdistan ve Irak güçleri arasında tartışmalı bölgelerde bir an önce işbirliğine gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu bölgelerde ortak koordinasyon merkezinin kurulması gerektiğine vurgu yapan Albay Williams, bunu aynı zamanda DAİŞ’in yok edilmesi açısından önemli bir adım olacağına işaret etti.

Albay Williams, şehit düşen Peşmergelerin yakınlarına başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Kerkük’ün Dubiz ilçesi kırsalında gece saatlerinde DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıda 3 Peşmerge şehit düştü, 2 Peşmerge de yaralandı.