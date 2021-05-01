Meriwan’da Kürt kolberlere saldırı

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) raporuna göre, Meriwan kentine yakın Tete Dağı’nda İran devlet güçleri Kürt kolberlere saldırdı.

İran devlet güçlerinin saldırısı sonucu Rahmetullah Kadirnejad adlı Kürt kolberin ağır yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İran devlet güçlerinin Fuad Rahpeyker adlı Meriwanlı kolbere işkence uyguladığı ve Rahpeyker’in de ağır yaralandığı belirtildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.