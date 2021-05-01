Avustralya: Hindistan'dan dönen yolcular 5 yıl hapis cezasına çarptırılabilir

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BBC’de yer alan habere göre Avustralya, pandeminin kontrolden çıktığı Hindistan'da bulunan vatandaşlarının ülkeye geri dönüşlerinin yasaklandığını bildirdi.

Yasağı delen Avustralya vatandaşlarına 5 yıla kadar hapis ve 66 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 51 bin Amerikan doları) varan para cezaları verilmesi öngörülüyor.

Yasak Pazartesi yürürlüğe girecek ve son 14 gün içinde Hindistan'da bulunmuş Avustralya vatandaşları ülkelerine giriş yapamayacak.

Sağlık Bakanı Greg Hunt kararın, Hindistan'da coronavirüs kapıp ülkeye dönen ve karantinada olan kişi oranına dayanarak alındığını ancak "bu kararı almanın hükümet için kolay olmadığını" belirtti.

Hafta başında Avustralya, Hindistan'dan gelen uçuşları durdurmuştu

Hindistan'da şu anda 600'ü "hassas durumda" yaklaşık 9 bin Avustralya vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya basını, bunun, kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşünü suç haline getiren ilk uygulama olduğunu vurguladı.

Hindistan'da kontrol çıkan salgında vaka sayısı 19 milyona ulaştı. Ülkede yaklaşık 200 bin kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.