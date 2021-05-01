Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’dan 11 ölüm daha
ERBİL (K24)
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.
6 bin 872 testin yapıldığını ve 369 yeni vakanın tespit edildiği Kürdistan Bölgesi’nde 11 kişi daha hayatını kaybetti.
926 kişinin ise iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.
Vilayetlere göre vaka sayısı şöyle: Erbil 38, Süleymaniye 45, Duhok 277, Halepçe 9.
Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:
Test: 1 milyon 646 bin 711
Vaka: 151 bin 257
İyileşen: 128 bin 353
Tedavisi süren: 18 bin bin 872
Ölüm: 4 bin 32