Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19’dan 11 ölüm daha

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı.

6 bin 872 testin yapıldığını ve 369 yeni vakanın tespit edildiği Kürdistan Bölgesi’nde 11 kişi daha hayatını kaybetti.

926 kişinin ise iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Vilayetlere göre vaka sayısı şöyle: Erbil 38, Süleymaniye 45, Duhok 277, Halepçe 9.

Bu verilerle birlikte oluşan genel tablo şu şekilde:

Test: 1 milyon 646 bin 711

Vaka: 151 bin 257

İyileşen: 128 bin 353

Tedavisi süren: 18 bin bin 872

Ölüm: 4 bin 32