Silahlı gruplar Afrin’de iki kişiyi kaçırdı

AFRİN (K24)

Afrin'deki İnsan Hakları Örgütü, Türkiye destekli Liwa El Weqas adlı silahlı bir grubun Afrin’in Raco beldesine bağlı Behdina köyüne saldırarak iki yaşlıyı kaçırdığını ve serbest bırakılması için fidye istediklerini açıkladı.

Kaçırılanlardan Muhammed Raşid Menan’ın 60, Muhammed Reşid Osman’ın da 61 yaşında olduğu ifade edildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, aynı silahlı grup, geçtiğimiz ayda da aynı köyden üç yaşlı sivili kaçırmış, kişi başına 1500 TL fidye karşılığında serbest bırakmıştı.

Öte yandan Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu belirtiyor.

Rojava'nın Afrin kenti, 18 Mart 2018 yılından beri Türkiye’nin destek verdiği eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde bulunuyor.