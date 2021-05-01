Kürdistan Parlamentosu’ndan Kürdistani bölgeler için anlaşma çağrısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, DAİŞ’in dün gece saatlerinde Kerkük’ün Dubiz ilçesi kırsalında düzenlediği ve 3 Peşmerge’nin şehit düştüğü, 2 Peşmerge’nin de yaralandığı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kürdistan Parlamentosu Başkanlığı imzasıyla yayımlanan açıklamada, DAİŞ’in saldırısı şiddetle kınanarak, şehitlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediğinde bulunuldu.

Peşmerge Güçleri’nin Kürdistan Bölgesi ve halkını her zaman koruduğu belirtilen açıklamada, özellikle Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerde DAİŞ tehdidinin devam ettiğine vurgu yapıldı.

Başta Kürdistani bölgeler olmak üzere bölgede benzer saldırıların tekrarlanmaması için Erbil ve Bağdat’ın Irak Anayasası’nın 140’ncı maddesini esas alarak anlaşma sağlaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada terörle mücadelede başarıya ulaşmak için Koalisyon Güçleri’nin Küdistan Bölgesi ve Irak’ta kalmaya devam etmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Kerkük’ün Dubiz ilçesi kırsalında gece saatlerinde DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıda 3 Peşmerge şehit düştü, 2 Peşmerge de yaralandı.