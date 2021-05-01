Diyarbekirspor 2’nci lige yükseldi

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Diyarbekirspor 2020-2021 sezonunda 3’üncü Lig’de şampiyon oldu.

Diyarbekirspor ligde puanını 68’e çıkartırken, sezonun son haftasında şampiyon olarak tarihinde ilk kez 2’nci Lige yükseldi

1977 yılında kurulan Diyarbekirspor, uzun yıllar amatör liglerde mücadele etti ve 2012-2013 sezonunda tarihinde ilk kez 3’üncü Lig’e yükseldi.

Ligde ikinci haftadan sonra takımın başına geçen teknik direktör Şenol Demir, 28 lig maçında rakiplerine kaybetmedi ve 68 puan toplayarak şampiyonluğu Diyarbekirspor’a getirdi.