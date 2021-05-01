DAİŞ Xaneqin’de iki çiftçiyi kaçırdı
HABER MERKEZİ
Güvenlik kaynakları, DAİŞ’in Diyala’nın Xaneqin ilçesine bağlı bir köyde 2 çiftçiyi kaçırdığını aktardı.
Irak güvenlik güçlerinin DAİŞ mensuplarınca kaçırılan çiftçilerin bulunması için operasyon başlattığı belirtildi.
Öte yandan son günlerde Irak ordusu, Diyala bölgesinde DAİŞ’in sığınaklarını temizlemek için kapsamlı operasyon başlatmıştı.
Kürdistan idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden biri olan Xanekin, 16 Ekim 2017 olaylarında Iraklı güçlerin eline geçmişti.
Bölgedeki güvenlik boşluğundan yararlanan DAİŞ, sık sık saldırılar düzenliyor.