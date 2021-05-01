SURİYE’DE SEÇİM - Rusya: Destekliyoruz, ABD: Tanımıyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı 30 Nisan’da yaptığı açıklamada, Moskova’nın 26 Mayıs’ta yapılması planlanan Suriye devlet başkanlığı seçimlerinin hazırlıklarını yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Suriye’de seçimlerin düzenlenmesinin ülkenin iç meselesi olması ve 2012 yılında kabul edilen anayasasının gereklerine ve yerel kanunlara tam olarak uyması üzerinden hareket ediyoruz. Bu tedbirler, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Suriye’nin egemenliğine saygıya dayanan diğer uluslararası kararlarla hiçbir şekilde çelişmemektedir. Bu bağlamda Şam üzerindeki açık siyasi baskı kampanyası ve içişlerine yeni müdahale girişimleri ile ilgili olarak, bir dizi ülkenin ‘yaklaşan seçimlerin yasalara aykırı olduğunu’ iddia ettiği son açıklamalarını değerlendiriyoruz. Hiç kimsenin Suriyelilere ülkelerinin devlet başkanını seçmek için vakit ve koşul dikte etme hakkı yok.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca “Suriye topraklarının bazı bölgelerinde devam eden yasa dışı yabancı işgaline rağmen, seçim sürecinin ulusal ve uluslararası kriterlere uygun olarak gerçekleşmesi” yönündeki ümidini dile getirdi. Moskova’nın Suriye’nin taleplerine yanıt vererek seçimlere gözlemci göndermeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD: SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYORUZ

Öte yandan başta ABD, Fransa ve İngiltere olmak üzere BMGK’ya üye ülkeler, Suriye devlet başkanlığı seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini duyurdu

ABD’nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı açıklamada “Yeni anayasanın hazırlanması ve yürürlüğe konulmasındaki başarısızlık, sözde 26 Mayıs seçimlerinin yanlış olacağının kanıtıdır” ifadesini kullandı.

Açıklamasının devamında Suriyeli mültecilerin, ülke içinde yerinden edilmişlerin ve diasporanın bütün seçimlere katılımı konusunda adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Linda Thomas Greenfield “Bu yapılmadığı sürece kandırılmayacağız” dedi.

Fransa’nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de benzer bir açıklama yaparak “Fransa, rejimin mayıs ayı sonunda yapmayı planladığı seçimleri geçerli olarak kabul etmeyecektir” dedi.

Nicolas de Riviere, yurt dışındaki Suriyelilerin seçimlere dahil edilmemesi durumunda, 2015 yılında oy birliği ile kabul edilen BM’nin 2254 sayılı kararında belirtildiği gibi “seçimlerin uluslararası gözetim olmaksızın, yalnızca rejimin gözetiminde yapılmış olacağını” aktardı.

Suriye’de 26 Mayıs’ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinde 51 kişinin adaylık için başvurduğu bildirilmişti.

55 yaşındaki Beşar Esad dışında geri kalan ve ilk kez kadınları da içeren adayların çoğu pek tanınmıyor.

Seçimler 2012 yılında düzenlenen anayasaya göre yapılırken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Cenevre’de hükümet ve muhalif temsilerin katılımıyla gerçekleşen Anayasa Komisyonu toplantılarından ise sonuç alınamadı.