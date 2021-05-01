Inter şampiyonluğa çok yakın

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İtalya Serie A'nın 34’üncü haftasında Inter, Crotone deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi.

Lidere 3 puanı getiren goller 69'da Christian Eriksen ve 90+3'’te Achraf Hakimi'den geldi.

Inter, zayıf rakibini 2-0 yenerek 82 puanla liderliğini sürdürdü. 18 puanla ligin son basamağında yer alan Crotone'nin ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Inter, bu galibiyetle 34’üncü hafta müsabakasını henüz oynamamış olan en yakın rakibi 68 puanlı Atalanta’nın 14 puan önünde yer aldı.

Sezonun bitimine 4 hafta kala büyük avantaj yakalayan Inter, Atalanta'nın yarın Sassuolo karşısında kazanamaması durumunda ligdeki 19’uncu şampiyonluğunu ilan edecek.

Öte yandan üst üste dokuz senedir şampiyonluk yaşayan Juventus, Inter'in Crotone'yi 2-0 mağlup etmesinin ardından şampiyonluk şansını yitirdi.