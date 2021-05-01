Yawer: Irak güçleri kontrolü sağlayamıyor

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine bağlanan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebar Yawer, artan DAİŞ saldırıları, Kürdistani bölgelerin durumu ve Peşmerge Bakanlığı ile Irak ordusu arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Irak hükümetinin 2017 yılında terör örgütü DAİŞ’in bittiğini açıklamasına rağmen örgütün bitmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Yawer, “DAİŞ bitmedi, saldırı taktiklerini değiştirdi. Örgüt yeniden örgütleniyor ve küçük gruplar halinde saldırıyor” ifadelerini kullandı.

DAİŞ’in yıllara göre saldırı sayılarını da paylaşan Yawer, “DAİŞ 2018’de 456, 2019’da 270, 2020’de 260 terör saldırısı gerçekleştirdi ancak bu yılın sadece ilk üç ayında 51 terör saldırısı düzenledi. Tüm bu saldırılar Kürdistani bölgelerde meydana geldi” dedi.

Federal hükümetin sorumluluğundaki bölgelerde kontrolü sağlayamadığını belirten Cebar Yawer, “Terör saldırılarının çoğu federal hükümetin sorumluluğunda olan bölgelerde gerçekleşiyor. Federal hükümet, bu bölgelerde kontrolü sağlayamıyor ve güvenlik boşluğunu önleyemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen iki yılda Irak ordu yetkilileriyle yaptıkları toplantıları değerlendiren Yawer, “Birkaç noktada uzlaştık. Savunma koordinasyonu, ortak hareket merkezi ve ortak operasyonların düzenlenmesi konularında uzlaşmamıza rağmen söz konusu kararlar uygulanmadı. Irak hükümeti, DAİŞ tehlikesini önleme konusunda ciddi bir yaklaşıma sahip değil” şeklinde konuştu.

DAİŞ saldırılarının anayasanın 140’ncı maddesine göre “tartışmalı bölgeler” olarak adlandırılan bölgelerde yoğunlaştığını vurgulayan Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri, sorunun anayasal temelde ve acilen çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Uluslararası Koalisyon’un rolüne de değinen Cebar Yawer, “Uluslararası Koalisyon, DAİŞ’le mücadelede taraflar arasında ortak bir mekanizma kurulmasını destekliyor. Bölgedeki DAİŞ hareketliliği ve güvenlik boşluğuna karşı önlem almak için çaba harcıyor” dedi.