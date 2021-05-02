DAİŞ Mahmur’da saldırdı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti-Terör Birimi’nden yapılan açıklamaya göre DAİŞ mensupları, gece saatlerinde Mahmur’un Qerac nehiyesine bağlı Mahmudiye köyünde Irak ordusuna saldırdı.

Saldırı sonrası şiddetli bir çatışmanın yaşandığı ve uzun süre devam ettiği kaydedildi.

Çatışmanın detaylarıyla ilgili herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Son günlerde DAİŞ Irak’taki saldırılarına hız vermiş durumda. Irak güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda çok sayıda asker ve polis hayatını kaybetti.

2017 Ekim ayında Irak’ta son bulduğu ilan edilen DAİŞ, Irak’ın farklı bölgelerinde sık sık saldırılar düzenliyor.