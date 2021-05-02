İngiltere’den Kürdistan Bölgesi’ne destek vurgusu

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, ülkesinin DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ve Peşmerge ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Twitter hesabından Başbakan Mesrur Barzani’nin DAİŞ’in Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırısıyla ilgili tweetini alıntılayan İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey, “Birleşik Krallık DAİŞ'e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi, Peşmerge ve tüm Iraklılarla dayanışma içinde” dedi.

Hickey, “DAİŞ'i yenmek için Irak'a askeri ve kalkınma yardımı sağlamaya devam edeceğiz. Bağdat ve Erbil'in tartışmalı bölgelerdeki güvenlik boşluğunu sona erdirme çabalarını da destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İngiliz Büyükelçi’nin alıntıladığı tweette Başbakan Mesrur Barzani ise DAİŞ’in güvenlik boşluğundan yararlandığına işaret ederek, “DAİŞ sınırları tanımıyor. Irak'taki ortakları ve koalisyonu, ortak bir düşmanla savaşmak için ortak kuvvetlerin aciliyetini takdir etmeye çağırıyorum” ifadelerine yer verdi.

DAİŞ’in Cuma gecesi Kerkük’ün Dubiz ilçesi kırsalında Peşmerge’ye düzenlediği saldırıda, 3 Peşmerge şehit düşmüş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.