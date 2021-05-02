Irak hurma ihraç eden ülkeler arasında 4’üncü sırada

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Irak Tarım Bakanlığı, Irak’ın hurma ihracatında adım adım 1’inci ülke olması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Irak Tarım Bakanlığı Sözcüsü Hamid Naif, ülkesinin hurma ihracatında ilk sırayı almak için çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Naif, geçtiğimiz sene üretilen hurmaların son bölümlerinin ihraç edildiğini kaydederek, genel hurma ihraç oranının 600 bin tona ulaştığını belirtti.

Irak’ın hurma ihraç eden ülkeler arasında 4’üncü sırada olduğunu vurgulayan Naif, Tarım Bakanlığı’nın hurma bahçeleri için aktif çalışma içerisinde olduğunu ve ülkedeki hurma ağaçları sayısının 17 milyona ulaştığını ifade etti.

Naif, 2019 yılında hurma ithalatının yasaklanmasının yerli üreticinin kendi ürünlerine daha çok önem vermesini sağladığını belirtti.

Iraklı yetkili, ülkesinin daha önce hurma ihraç eden ülkeler arasında ilk sırada geldiğini bildirdi.