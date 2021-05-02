Politika

Fransa Başkonsolosu: Erbil-Bağdat işbirliği derinleştirilmeli

Decottignies, “DAİŞ’e karşı savaş, bizim ortak savaşımızdır” dedi.
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kürdistan Fransa Kürdistan Bölgesi Olivier Decottignies Irak Peşmerge DAİŞ

ERBİL (K24)

Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümetleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütü DAİŞ’in Peşmerge’ye saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, DAİŞ saldırısında şehit düşen Peşmergelerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Yaralı Peşmergeler için acil şifa dileğinde bulunan Decottignies, Erbil ve Bağdat hükümetleri arasındaki işbirliğinin, Iraklıların güvenlik çıkarı için derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Decottignies, “DAİŞ’e karşı savaş, bizim ortak savaşımızdır” dedi.

DAİŞ’in Cuma gecesi Kerkük’ün Dubiz ve Pirdê ilçeleri kırsalında Peşmerge’ye düzenlediği saldırıda, 3 Peşmerge şehit düşmüş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

 

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