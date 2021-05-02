Şehit yakınları: Kürdistan topraklarını savunurken şehit düştüler

ERBİL (K24)

1 Mayıs gecesi saat 00.30 sıralarında Kerkük’ün Pirdê ilçesine bağlı Qeyabaşi köyü yakınlarında DAİŞ’li teröristlerce Peşmerge mevziine düzenlenen saldırıda 3 Peşmerge şehit düştü, 2 Peşmerge de yaralandı.

Şehit Yüzbaşı Piştiwan Zirari (41), 3 çocuk babasıydı. Ailesi, Şehit Piştiwan’ın 14 yıldır Peşmergelik yaptığını ve askeri akademi mezunu olduğunu anlattı.

Doğduğu köyde toprağa verilen şehidin ablaları, kardeşlerinin Kürdistan topraklarını savunurken şehit düştüğünü, onunla gurur duyduklarını söyledi.

Çatışmada şehit düşen Peşmergelerden Hêmin Yehya’dan (34) ise geriye 4 çocuğu kaldı.

Şehit İdris Behram’ın kardeşi de acılarının büyük olduğunu ancak, kardeşlerinin Kürdistan uğruna şehit düşmesinden de gurur duyduklarını dile getirdi.

Şehit Peşmergeler için evlerinde kurulan taziyelere çok sayıda kişi ziyarette bulunuyor.