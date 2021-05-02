Politika

Irak’ta cezaevinden toplu firar

Irak’ta terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından cezaevinde tutulan bir grup mahkum firar etti.
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Irak Irak Musenna Cezaevi Mahkum firar

HABER MERKEZİ

Irak’ta terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından cezaevinde tutulan bir grup mahkum firar etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın güneyindeki Musenna vilayetindeki bir cezaevinde tutulan bir grup mahkum firar etti.

Söz konusu mahkumların terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından cezaevinde tutulduğu kaydedilirken, cezaevinden nasıl kaçabildiklerinin henüz bilinmediği belirtildi.

Firar eden mahkumların sayısının 15 ile 20 arasında olduğu bilgisine ulaşılırken, güvenlik güçlerinin firari mahkumları arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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