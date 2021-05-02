Irak’ta cezaevinden toplu firar

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Irak’ta terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından cezaevinde tutulan bir grup mahkum firar etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın güneyindeki Musenna vilayetindeki bir cezaevinde tutulan bir grup mahkum firar etti.

Söz konusu mahkumların terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından cezaevinde tutulduğu kaydedilirken, cezaevinden nasıl kaçabildiklerinin henüz bilinmediği belirtildi.

Firar eden mahkumların sayısının 15 ile 20 arasında olduğu bilgisine ulaşılırken, güvenlik güçlerinin firari mahkumları arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.