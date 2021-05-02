Politika

ABD: Peşmerge’ye desteğimiz sürecek

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Kerkük kırsalında Peşmerge’ye düzenlenen saldırıyı kınadı ve destek mesajı verdi.
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Kürdistan Peşmerge Güçleri
Kürdistan Peşmerge Güçleri
kürdistan ABD Başkonsolosluğu peşmerge

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Kerkük’ün Pirdê ilçesi yakınlarında düzenlenen ve 3 Peşmerge’nin şehit düştüğü, 2 Peşmerge’nin de yaralandığı saldırıyı kınadı.

Şehit ailelerine başsağlığı dilenen mesajda, DAİŞ tamamen yok edilene kadar ABD’nin Peşmerge’ye desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Kerkük’ün Pirdê ilçesi kırsalında önceki gece düzenlenen saldırıda 3 Peşmerge şehit düşmüş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

Kısa sürede püskürtülen saldırıda çok sayıda DAİŞ mensubu da etkisiz hale getirildi.

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