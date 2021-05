ABD: Peşmerge’ye desteğimiz sürecek

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Kerkük’ün Pirdê ilçesi yakınlarında düzenlenen ve 3 Peşmerge’nin şehit düştüğü, 2 Peşmerge’nin de yaralandığı saldırıyı kınadı.

Şehit ailelerine başsağlığı dilenen mesajda, DAİŞ tamamen yok edilene kadar ABD’nin Peşmerge’ye desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Kerkük’ün Pirdê ilçesi kırsalında önceki gece düzenlenen saldırıda 3 Peşmerge şehit düşmüş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

Kısa sürede püskürtülen saldırıda çok sayıda DAİŞ mensubu da etkisiz hale getirildi.

The @USConGenErbil offers its condolences to the Kurdistan Regional Government n families of Peshmergas killed during an ISIS attack in Pirde (AltunKupry). The US remains committed to standing w/ Peshmerga n other #Iraqi security forces to ensure that ISIS is completely defeated. pic.twitter.com/b6TFPFZkPW