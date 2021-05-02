‘Bağdadi'nin sağ kolu’ İstanbul'da yakalandı

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DAİŞ’in 2019’da öldürülen lideri Ebubekir Bağdadi'nin ‘sağ kolu’ olarak bilinen örgüt mensubu İstanbul'da yakalandı.

Suriye’de 2 yıl önce öldürülen terör örgütü DAİŞ Ebubekir Bağdadi'nin sağ kolu olarak bilinen, örgütün askeri kanat sorumlusu ‘Basim’ kod adlı Afganistan uyruklu DAİŞ’li, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polisin düzenlediği ortak operasyonla İstanbul'da yakalandı.

DAİŞ’teki çözülmenin ardından kayıplara karışan DAİŞ’in Askeri Yapılanma ve Silahlı Eğitim Emiri’nin, sahte pasaport ve kimlikle İstanbul’a kadar geldiği belirlendi.

MİT ve polis ekiplerince Ataşehir'de operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan DAİŞ’linin Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim 2019’da DAİŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin Suriye’de öldürüldüğünü ilan etmişti. (Kaynak: Ajanslar)