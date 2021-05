Almanya’dan Peşmerge mesajı

ERBİL (K24)

Almanya’nın Erbil Başkonsolosluğu’nun Twitter hesabından, DAİŞ’in Peşmerge’ye saldırısıyla ilgili bir mesaj yayımlandı.

Mesajda, DAİŞ teröristlerinin saldırısında şehit düşen Peşmergeler için üzüntü duyulduğu belirtilirken, şehit ailelerinin acısının paylaşıldığı ifade edildi.

Mesajında devamında, Almanya’nın, Uluslararası Koalisyon’un bir bileşeni olarak, DAİŞ tamamen yok edilene kadar Peşmerge’ye destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Kerkük’ün Pirdê ilçesi kırsalında önceki gece düzenlenen saldırıda 3 Peşmerge şehit düşmüş, 2 Peşmerge de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası birçok ülkeden Peşmerge’ye destek mesajları geldi.

We are saddened by the deaths of Peshmerga fighters who were attacked by ISIS terrorists. Our thoughts are with the families of the victims. Germany will continue to support the #Peshmerga and work as part of #OIR to defeat completely ISIS.