Irak seçimleri için Erbil’de 53 aday yarışacak

ERBİL (K24)

Irak Yüksek Seçim Komisyonu, Irak Parlamentosu seçimleri için Erbil’de 53 adayın yarışacağını bildirdi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun paylaştığı listeye göre, ekim ayında gerçekleşecek seçimler için Erbil’den 53 aday 12 sandalye için yarışacak.

Listedeki adaylardan 35’inin erkek, 18’inin ise kadın olduğu görülürken, 8 bağımsız aday, 12 ittifak adayı ve 10 Hristiyan adayın listede yer aldığı görüldü.

2021 yılı parlamento seçimleri için Erbil vilayetinde 8 parti ve siyasi taraf yarışacak.

Erbil, Irak Parlamentosu’nda 12 sandalyeyle temsil ediliyor.

Geçtiğimiz ocak ayında toplanan Irak Bakanlar Kurulu, erken seçim tarihini 6 Haziran'dan 10 Ekim'e ertelemişti.