Flaş iddia: Arsenal satılıyor!

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Avrupa Süper Ligi tartışmaları sonrası Arsenal'da sular durulmuyor.

Son yıllarda eski günlerinden uzak olan Arsenal'da kulübün Amerikalı patronu Stan Kroenke, Süper Lig tartışmalarının ardından taraftarların yoğun protestosuna maruz kaldı. Taraftarlar kulübün devredilmesini isterken İngiltere'de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Stan Kroenke'nin oğlu kulübün satılacağı iddialarını reddetse de Kroenke, Arsenal'ı satmaya sıcak bakıyor.

Arsenal taraftarları kulübün yeni sahiplerini dört gözle beklerken Spotify'ın kurucusu Daniel Ek ilk aday olarak gösteriliyor. Ek yakın dönemde yaptığı açıklamada Arsenal'ın satılması durumunda kulübü alabileceğini söylemiş ve taraftarlar da Daniel Ek'e destek çıkmıştı.

Stan Kroenke geçmişte Arsenal için 1.7 milyar sterlinlik (2.35 milyar dolar) değer biçmişti.