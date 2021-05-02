Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 693 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 693 kişide Covid-19 vakası görüldü.

Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 7 bin 365 Covid-19 testi yapılırken, 693 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 931 kişi sağlığına kavuşurken, 17 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 654 bin 76 Covid-19 testi yapılırken, 151 bin 950 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 129 bin 284 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 49 kişi yaşamını yitirdi.

18 bin 617 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.