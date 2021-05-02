Yaşam

Mars’ta dördüncü uçuş: 117 saniyede tamamlandı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) keşif aracı Perseverance ile Mars'a gönderilen mini helikopter Ingenuity, 4’üncü uçuşunu 117 saniyede tamamladı.
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NASA, mars helikopterin 4’üncü uçuşunu 117 saniyede tamamladığını açıkladı
NASA, mars helikopterin 4’üncü uçuşunu 117 saniyede tamamladığını açıkladı
dünya NASA Uçuş helikopter

HABER MERKEZİ

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity'yi (Maharet) bugün 4'üncü uçuşunu da başarılı şekilde tamamladı.

NASA yetkilileri helikopterin son uçuşunda saatte 13 kilometre hızla 266 metrelik mesafe yol kat ettiğini açıkladı.

Ayrıca yetkililer gezintinin 117 saniye sürdüğünü ve gezinti sırasında Mars'ta keşif görevlisi olarak hizmet edebilme yeteneğini gösterdiğini belirtti.

Ingenuity, 18 Şubat'ta Jezero Krateri'ne inen Perseverance adlı uzay aracıyla Mars'a taşınmıştı.

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