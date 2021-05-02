Tutuklu takası: İran televizyonu duyurdu, ABD yalanladı

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonu, İran ile ABD arasında tutuklu takası olacağını duyurdu.

ABD'de tutuklu olan 4 İranlının serbest bırakılacağı; İran'ın da bunun karşılığında casusluk suçlaması ile tutukladığı 4 ABD'liyi salıvereceği kaydedildi.

Öte yandan, İran'ın blokeli paralarından 7 milyar dolarlık kısmının da serbest bırakılacağı iddia edildi.

ABD’DEN YALANLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price ise İran devlet televizyonunun haberini yalanladı.

Price, “Mahkum takas anlaşmasına ulaşıldığına dair haberler doğru değil. Söylediğimiz gibi, İran'da gözaltına alınan veya kaybolan Amerikalı vakalarını her zaman gündeme getiriyoruz. Onları aileleriyle yeniden bir araya getirene kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Viyana görüşmelerinde bazı İranlı kişi ve kurumlara uygulanan yaptırımların kaldırılması için anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.