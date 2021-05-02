Politika

Son anket: İşte partilerin aldıkları oy oranları

MetroPOLL Araştırma şirketi, “Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021” araştırmasının sonuçlarının bir kısmını Twitter hesabından paylaştı.
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Anket
Anket
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HABER MERKEZİ

Araştırma şirketi tarafından katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

MetroPOLL'ün anketinden kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şöyle:

AK Parti: Yüzde 27

CHP: Yüzde 18,3

İYİ Parti: Yüzde 10,7

MHP: Yüzde 8,7

HDP: Yüzde 8,4

DEVA: Yüzde 2,2

SP: Yüzde 1,6

Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1

Bu sonuçla Cumhur İttifakı’nın oluşturan AK Parti ve MHP’nin oyları yüzde 36,8 olarak belirtildi.

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