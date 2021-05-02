Son anket: İşte partilerin aldıkları oy oranları
HABER MERKEZİ
Araştırma şirketi tarafından katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
MetroPOLL'ün anketinden kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan çıkan sonuçlar şöyle:
AK Parti: Yüzde 27
CHP: Yüzde 18,3
İYİ Parti: Yüzde 10,7
MHP: Yüzde 8,7
HDP: Yüzde 8,4
DEVA: Yüzde 2,2
SP: Yüzde 1,6
Gelecek Partisi: Yüzde 1,4
Diğer: Yüzde 1
Bu sonuçla Cumhur İttifakı’nın oluşturan AK Parti ve MHP’nin oyları yüzde 36,8 olarak belirtildi.