Bağdat Havalimanı’na bir kez daha füze saldırısı düzenlendi

BAĞDAT (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir füze saldırısı daha düzenlendi.

K24’ün elde ettiği bilgilere göre; 2 katyuşa füzesi atıldı ancak 1 füze havalimanı yakınındaki ABD üssünün savunma sistemi tarafından imha edildi. Diğer füze ise ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına düştü.

Saldırıyla birlikte üste sirenler aktif edilirken, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili açıklama yapılmadı.

ABD geçtiğimiz yıl, İran destekli milislerin saldırılarına karşı, Bağdat Büyükelçiliği ile Bağdat Uluslararası Havalimanı yakılarındaki Victory Askeri Üssü’ne C-RAM hava savunma sistemi yerleştirmişti.

İran Devrim Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Şii milis grubu Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanı’nda ABD tarafından öldürülmesinin ardından, milis grupları kentte sık sık füze saldırıları düzenliyor.