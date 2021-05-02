İşte 2021'in en güçlü 10 pasaportu
HABER MERKEZİ
Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.
Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.
Dünyanın en güçlü 10 pasaportu şöyle sıralandı: (Aynı puana sahip ülkeler aynı sırada yer aldı)
1- Japonya
2 - Singapur
3 - Almanya ve Güney Kore
4 - italya, Finlandiya, Lüksemburg ve İspanya
5 - Danimarka ve Avusturya (aynı puan)
6 - İsveç, Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz
7 - İsviçre, ABD, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda
8 - Norveç,Yunanistan, Malta ve Çekya
9 - Avustralya ve Kanada
10 - Macaristan, Polonya, Slovakya ve Litvanya