Yaşam

İşte 2021'in en güçlü 10 pasaportu

Henley Pasaport Endeksi'ne göre, 2021 yılında dünyanın en güçlü pasaportları listesi açıklandı.
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dünya en güçlü pasapartlar ilk 10 liste

HABER MERKEZİ

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) özel verilerine dayanıyor.

Endekste 199 pasaport ve 227 istikamet değerlendirmeye alınıyor.

Dünyanın en güçlü 10 pasaportu şöyle sıralandı: (Aynı puana sahip ülkeler aynı sırada yer aldı)

1- Japonya

2 - Singapur

3 - Almanya ve Güney Kore

4 - italya, Finlandiya, Lüksemburg ve İspanya

5 - Danimarka ve Avusturya (aynı puan)

6 - İsveç, Fransa, Hollanda, İrlanda ve Portekiz

7 - İsviçre, ABD, İngiltere, Belçika ve Yeni Zelanda

8 - Norveç,Yunanistan, Malta ve Çekya

9 - Avustralya ve Kanada

10 - Macaristan, Polonya, Slovakya ve Litvanya

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