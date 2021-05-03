Kerkük’te teyakkuz: Motosikletli şüpheliler görüldü

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Dubiz ilçe sınırlarındaki Sarelu petrol sahası yakınlarında DAİŞ’li olduklarından şüphelenilen motosikletli silahlı kişilerin görülmesi üzerine polis teyakkuza geçti.

K24’e konuşan bir görgü tanığı, aracıyla evine döndüğü sırada Pelkane köyü yakınlarındaki Sarelu petrol sahası civarında şüpheli 3 motosiklet gördüğünü belirterek, “İki motosiklette ikişer, birinde de tek bir silahlı kişi vardı. Petrol sahası yakınlarındaki tepelik alana doğru gidiyorlardı” dedi.

Karanlıktan dolayı söz konusu kişilerin yüzlerini seçemediğini belirten görgü tanığı, bu kişilerin silahlı olduğunu net olarak gördüğünü ifade etti.

Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine petrol polisi bölgede teyakkuz durumuna geçti.

Bir süredir Kerkük’ün batısında yoğun hareketlilik halinde olan DAİŞ’liler, sık sık Iraklı güçlere yönelik saldırılar düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Kerkük’ün Pirde ilçesi yakınlarda Peşmerge mevzilerine saldırı düzenleyen DAİŞ’liler, kısa sürede püskürtülmüştü.