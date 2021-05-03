Irak’ta cezaevinden firar eden 21 mahkumdan 18’i yakalandı

HABER MERKEZİ

Irak’ın güneyindeki Musenna kentinde bulunan cezaevinden 21 mahkum gece saatlerinde firar etmişti.

Firar eden mahkumların terör ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı cezaevinde bulunduğu, aralarında DAİŞ üyelerinin olduğu bildirilmişti.

Güvenlik güçlerini etkisiz hale getirerek kaçan mahkumları yakalamak için sabah erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında kaçan mahkumlardan 18’inin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Firari olan 3 mahkumu yakalamak için operasyonun devam ettiği açıklandı.