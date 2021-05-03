Barça şampiyonluk iddiasını sürdürdü
HABER MERKEZİ
La Liga’nın 34’üncü haftasında Valencia, şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona’yı konuk etti
Ev sahibi Valencia 50’nci dakikada Gabriel Paulista'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Barcelona'da Lionel Messi 57’nci dakikada kullandığı penaltıyı kaçırsa da ardından gelişen atakta topu ağlara göndererek, skora eşitliği getirdi.
Ataklarını artıran Barcelona, Antoine Griezman (Dk. 63) ile öne geçtikten sonra Messi (Dk. 69) farkı ikiye çıkardı.
Valencia'nın 83’üncü dakikada Carlos Soler ile bulduğu gol sonucu değiştirmezken, Barcelona zorlu deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Barcelona puanını 74'e çıkararak, lider Atletico Madrid (76) ve 2'nci Real Madrid'in (74) ardından 3’üncü sıradaki yerini korudu.
Valencia ise 36 puanla 14’üncü sırada kaldı.
Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, toplam gol sayısını 28'e çıkardı.