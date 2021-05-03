Peşmerge ve Irak ordusu arasında işbirliğini geliştirme toplantısı

BAĞDAT (K24)

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, başta Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler olmak üzere artan DAİŞ saldırılarını ele almak ve Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir toplantı düzenlendi.

Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebar Yawer, Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Cemal Eminki, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi ve Irak ordu yetkililerinin katıldığı toplantıda; artan DAİŞ saldırıları, Kürdistani bölgelerin durumu ve Peşmerge Bakanlığı ile Irak ordusu arasındaki ilişkilerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Mustafa Kazimi, özellikle Kürdistani bölgelerde Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge Güçleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

DAİŞ, son dönemlerde özellikle Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğundan faydalanarak saldırılarını artırdı.

Peşmerge yetkilileri, Irak hükümetinin 2017 yılında terör örgütü DAİŞ’in bittiğini açıklamasına rağmen örgütün bitmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Peşmerge Bakanlığı’nın verilerine göre; DAİŞ 2018’de 456, 2019’da 270, 2020’de 260 terör saldırısı gerçekleştirdi ancak bu yılın sadece ilk üç ayında 51 terör saldırısı düzenledi ve tüm bu saldırılar Kürdistani bölgelerde meydana geldi.