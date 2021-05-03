Döviz kurları haftaya yükselişle başladı

HABER MERKEZİ

Dolar kuru geçen haftayı hayli dalgalı geçirip 8,15 – 8,45 arasında seyrettikten sonra 3 Mayıs haftasına 8,29'dan başladı, 09.30 itibariyle ise 8,33 TL’de seyrediyor.

10,01 TL’den haftaya başlayan euro ise 10,02 bandında seyrini sürdürüyor.

Sterlininin alış fiyatı 11,45 satış fiyatı ise 11,50 olarak devam ediyor.

Piyasalarda bugün açıklanacak enflasyon rakamları izlenecek. Ardından hafta arasında gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrilecek.

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerden kaynaklı yükselişin ardından Fed kararı ve TCMB enflasyon raporu izlenmişti.

Anketlere göre yüzde 16.19 olan TÜFE'nin nisan ayında yıllık 17.3'e yükselmesi bekleniyor. Geçen toplantıyı pas geçen TCMB'nin ise bu toplantıda ne yapacağı merak konusu.