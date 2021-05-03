Kobani: Fırat’ın suyunun kesilmesi insani krize neden olabilir

KOBANİ (K24)

K24 Kobani muhabiri, Türkiye’nin yaklaşık 3 aydır Fırat Nehri üzerinden akan suyun miktarını azalttığını bildirdi.

Muhabirimiz, akan suyun miktarının azaltılmasının nehirdeki su seviyesinin düşmesine ve Kobani’nin birçok köyünün susuz kalmasına neden olduğunu belirtti.

Muhabirimizin Barajlar Yönetimi’nden aldığı bilgilere göre; Türkiye ile Suriye arasında 1980 ve 1987 yıllarında imzalanan anlaşma uyarınca Türkiye’nin saniyede 500 metreküp su bırakması gerekiyor. Ancak Türkiye saniyede 200 metreküp su bırakıyor.

Muhabirimiz, suyun azalması ile birlikte Fırat Nehri’nde su seviyesinin düştüğünün ve bölge halkının içme suyu sıkıntısı çekmeye başladığını aktardı.

Suyun azalmasının elektrik üretimini de olumsuz etkilediği, günde sadece 4 saat elektrik üretilebildiği kaydedildi.

Bölgede bu yıl kurak geçerken, söz konusu su kesintisinin de tarım faaliyetlerine ciddi şekilde zarar verdiği belirtiliyor.

Rojava’daki Özerk Yönetim ve Barajlar Yönetimi yetkilileri, uluslararası kamuoyu ile ilgili kurumlar ve kuruluşlara sorunun çözülmesi için çağrıda bulundu.