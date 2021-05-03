Suriye’de başkanlık seçimi: Esad ve 2 kişinin adaylığı onaylandı

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Suriye Yüksek Anayasa Mahkemesi, bugün yaptığı açıklamada ülkede 26 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerde yarışacak adayları açıkladı.

Yapılan açıklamada, Beşar Esad'la birlikte yarışacak 2 aday daha bulunduğu görüldü.

Esad'la birlikte yarışacak diğer isimler ise Abdallah Saloum Abdallah ve Mahmoud Ahmed Marei.

Suriye Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhamed Cihad el Liham, konuyla ilgili yaptığı açıklamada başvurusu reddedilenlerin 3 gün için itiraz etme hakkının bulunduğunu belirtti.

İÇ SAVAŞIN BAŞINDAN BERİ REKABET YOK

Esad, Haziran 2014’de düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 88’ini alarak kazandı. On yılı aşkın bir süredir devam eden 388 bini aşkın insanın ölümüne, on binlerce insanın tutuklanmasına, alt yapının tahrip olmasına, ekonominin bitme noktasına gelmesine ve nüfusun yarısından fazlasının yerlerinden edildiği savaş sebebiyle seçimlerin rekabet yaşanmadan gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçimler 2012 yılında düzenlenen anayasaya göre yapılırken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Cenevre’de hükümet ve muhalif temsilerin katılımıyla gerçekleşen Anayasa Komisyonu toplantılarından ise sonuç alınamadı.