Uluslararası Koalisyon’dan Peşmerge’ye destek

ERBİL (K24)

DAİŞ’le Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, Twitter’dan yaptığı açıklamada, terör saldırıları karşısında Peşmerge ve Iraklı güçlere desteklerinin süreceğini bildirdi.

Albay Marotto, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki bölgede yaşanan güvenlik boşluğu için çözüm bulunması konusunda ortak bir koordinasyon merkezinin kurulmasını da desteklediklerini kaydetti.

Öte yandan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile Koalisyon Koordinasyon Merkezi Başdanışmanı David William, Peşmerge’ye verilen askeri eğitimi görüştü.

1 Mayıs gecesi DAİŞ’in Kerkük’ün Pirdê ilçesi yakınlarında Peşmerge mevziine düzenlediği saldırı sonrası çok sayıda ülkeden Peşmerge’ye destek mesajı verildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, başta Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgeler olmak üzere artan DAİŞ saldırılarını ele almak ve Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir toplantı düzenlendi.