Yaşam

Naomi Campbell: Coronavirüse teşekkür edebilirim

Ünlü model Naomi Campbell, “Evde her işimi kendim hallediyorum. Aslında coronavirüse teşekkür edebilirim; çocukluğumda bana işlenen şeyleri geri getirdiği için” dedi.
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Naomi Campbell
Naomi Campbell
dünya Naomi Campbell Covid-19 karantina süreci

HABER MERKEZİ

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Interview Dergisi'ne konuştu. 50 yaşındaki yıldız, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) süreci ile ilgili konuşan Naomi Campbell, karantina döneminde evde yemek yaptığını aktardı.

“Her işimi kendim hallediyorum” diyen Campbell, “Tıpkı annem ve anneannem tarafından öğretilen gibi... Aslında coronavirüse teşekkür edebilirim; çocukluğumda bana işlenen şeyleri geri getirdiği için" ifadelerini kullandı.

2021 yılı ile ilgili düşüncelerini de dile getiren yıldız isim, şunları kaydetti:

“Anlamamız gereken son birkaç şey kaldığını düşünüyorum. Hiçbir şey bir gecede yok olmaz fakat ilk çeyrekte bu konuyu kapatmamız gerekir. Sonrasında harika bir yılın bizi beklediğinden şüphem yok. Aslında ben bunun olacağına inanmıyorum; olacağını hissediyorum. Asıl mesele de bu.”

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