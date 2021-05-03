El-Nehyan'dan Neçirvan Barzani’ye davet

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani bugün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Erbil Başkonsolosu Ahmed İbrahim al-Zahri’yi kabul etti.

Başkonsolos el-Zahri, Neçirvan Barzani’ye BAE Devlet Başkanı ve Başbakanı’nın selamlarını ve Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Muhammed bin Zaid el-Nehyan’ın ziyaret davetini iletti.

Davet mektubunda, BAE’nin Kürdistan Bölgesi’yle he alanda ilişkilerini geliştirmek istediği belirtildi.

BAE Devlet Başkanı, Başbakanı ve Muhammed bin Zaid el-Nehyan’a teşekkür eden Neçirvan Barzani, ziyaret davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, en uygun zamanda BAE’ye ziyarette bulunacağını belirterek, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin BAE halkıyla olan dostluğunun önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede Irak’taki son gelişmeler, yapılması planlanan seçimler, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin BAE’yle ilişkileri ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gibi başlıklar da ele alındı.