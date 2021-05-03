Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalarda düşüş

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 7 bin 512 Covid-19 testi yapılırken, 827 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 965 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 661 bin 588 Covid-19 testi yapılırken, 152 bin 777 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 130 bin 249 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 57 kişi yaşamını yitirdi.

18 bin 471 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.