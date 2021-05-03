Başkan Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı’yla bir araya geldi

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi başkent Erbil’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Mesud Barzani, başkenti ziyaret eden Halbusi ile bir araya geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Başkan Barzani, “Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisiyle yaklaşan Irak seçimleri başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki son gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.