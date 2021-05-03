Fahrettin Koca’dan Covid-19 aşısıyla ilgili yeni açıklama

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin olarak Edirne'de açıklamalarda bulundu.

17 Mayıs'a dek uygulanacak tam kapanma sürecinin ilk üç gününde vatandaşların tedbirlere uyum gösterdiğini belirten Koca, "Vatandaşlarımıza gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 aşısı hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Koca, "Daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. (Sputnik V aşısı hakkında) 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir" bilgisini verdi.

Koca, "Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek" dedi.

Koca, daha sonra gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. "18 yaşın aşılanması için tahmini tarih var mı?" sorusu üzerine Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama istiyoruz, bunda kararlıyız. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac. Önümüzdeki günlerde olumlu birtakım gelişmelerle bu sevkiyatın başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, Biontech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim. Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız."

Koca, Türkiye’deki aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da "Bu aşının Faz-2 çalışması bitti, Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum" diye konuştu.