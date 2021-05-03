Kürt kadın Almanya Parlamentosu seçimleri için ilk sıradan aday

MÜNİH (K24)

29 yaşındaki Kürt siyasetçi Vanisa Reşidi, Almanya Federal Parlamentosu seçimleri için aday oldu.

Yeşiller Partisi kongresinde büyük başarı elde eden Reşidi, Münih’in doğusundan Almanya Federal Parlamentosu’na girmek için yarışacak.

Almanya Federal Parlamentosu seçimlerine hazırlık çerçevesinde Yeşiller Partisi’nin Covid-19 salgını nedeniyle online gerçekleştirdiği Münih’in doğusundaki kongresinde Vanisa Reşidi, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak, genel seçimler için ilk sıradan aday olmayı başardı.

K24’e konuşan Reşidi, çok mutlu olduğunu ve büyük bir başarı elde ettiğini söyleyerek, mülteci olarak geldiği Münih’te Yeşiller Partisi delegelerinin desteğini alıp Alman Parlamentosu için ilk sıradan aday olmasının büyük başarı olduğunu belirtti.

Çevre bilincini öne çıkaran Yeşiller Partisi’nin Almanya’yı yönetmesinin vaktinin geldiğini kaydeden Reşidi, seçilmesi durumunda seslerini duyuramayanların sesi olmak istediğini ifade etti.

Çocukların yanı sıra çaresiz kimseler için hassas olduğunu kaydeden Reşidi, Almanya’daki Kürt toplumunun ve Kürdistan Bölgesi’nin desteğinin yanında olduğunu söyledi.

Seçilmesi durumunda ilk parlamento oturumuna geleneksel Kürt elbiseleriyle katılacağını belirten Reşidi, Almanya’da yaşayan bir Kürdistanlı olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin destekçisi olduğunu vurguladı.

Kürt diasporasının diplomasi çalışmalarının gevşek olduğunu dile getiren Reşidi, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ’i yenmesiyle birlikte Avrupa ve dünyada Kürtlerden çok bahsedilir olduğunu söyledi.

Bunun Kürdistan’ın bağımsızlığı için fırsata çevrilmesi gerektiğini kaydeden Reşidi, Kürdistan halkının ödediği bedellerin unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

6 yaşınayken Almanya’ya mülteci olarak giden Reşidi, annesinin kendisi üzerinde çok etkisinin olduğunu ve annesinin kendisini Kürtlük bilinciyle yetiştirdiğini ifade etti.

Reşidi, “Kalbim iki parça, bir parçası Kürt ve Kürdistan için atıyor, diğer parçası da Almanya için” ifadelerini kullandı.

Almanya Federal Parlamentosu seçimlerinin önümüzdeki Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.