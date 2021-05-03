AB ile Rusya arasındaki kriz derinleşiyor

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Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasındaki diplomatik kriz derinleşiyor.

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Rusya’nın Brüksel’deki Daimi Temsilcisi’nin AB’ye çağrıldığını, kendisine Rusya’nın Avrupalı yetkililere uyguladığı yaptırımların kararlılıkla protesto edileceğini ifade etti.

Stano, “Evet Rusya’nın Daimi Temsilcisi çağrıldı, öğleden sonra Dış Politika Departmanı Başkanı tarafından kabul edilecek. Kendisine (Rusya’nın) bu kararını kararlılıkla kınadığımızı ve protesto ettiğimizi ifade edeceğiz” şeklinde konuştu.

AB, mart ayında Rus muhalif Aleksey Navalny'e yönelik suikast girişimi gerekçesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın 4 Rus yetkiliye ve Çeçenya'da eşcinsellere yönelik uygulamaları nedeniyle iki Rus yetkiliye yaptırım uygulamaya başlamıştı.

AP BAŞKANI VE 8 SİYASİ İSME SEYAHAT YASAĞI

Rusya Dışişleri Bakanlığı da AB'nin yaptırımlarına karşılık, aralarında AP Başkanı David Sassoli ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın da bulunduğu, 8 yetkiliye Rusya'ya giriş yasağı getirildiğini bildirmişti.

Rusya'nın yaptırım uyguladığı diğer isimlerse şöyle: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Fransız Delegasyonu Üyesi Jacques Maire, Almanya Berlin Savcılığı Yöneticisi Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi Başkanı Ivars Abolins, Letonya Devlet Dil Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ve Estonya Dil Bölümü Başkanı Ilmar Tomusk.

AB, Rusya'nın 30 Nisan'da duyurduğu yasağın hemen ardından açıklama yaparak kararı "en güçlü şekilde" kınamıştı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 10 Mayıs'taki toplantısında ve 25 Mayıs'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde Rusya konusunun ele alınması bekleniyor.