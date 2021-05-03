‘Rusya, Azerbaycan sınırına 2 yeni askeri bölge kurdu’

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Rus Interfaks haber ajansının haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada, 102’nci Rus askeri üssünün "iki kalesinin" Sünik bölgesinde kurulduğunu söyledi.

Paşinyan, Rusya'nın bu adımını "Ermenistan için ek bir güvenlik garantisi" olarak yorumladı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı geçen şubatta, Erivan'ın kuzeybatısındaki Gümrü'de bulunan Rus askeri birliğinin genişletilmesi ve bazı Rus birliklerinin Azerbaycan'a daha yakın bir mevkiye konuşlandırılmasını talep ettiğini açıklamıştı.

Nisan ortasında da Paşinyan yine parlamentoya hitap etmiş, 102’nci Rusya askeri üssünün genişletilmesi ve Sünik bölgesinde bir bölümünün açılması konusunda Moskova ile görüşüldüğünü bildirmişti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde geçen yıl çatışmalar yeniden başlamış, Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da barış anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma gereği iki ülke Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'da görev alması konusunda uzlaşmıştı.