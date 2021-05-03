Neçirvan Barzani’den Komel ve Yekgirtu’ya ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, başkent Erbil’de Kürdistan İslami Birliği (Yekgirtu) ve Kürdistan Adalet Topluluğu’nu (Komel) ziyaret etti.

Kürdistan Bölgesi başkan yardımcıları Mustafa Seyid Qadir ve Cafer Şeyh Mustafa’nın da katıldığı ziyaretlerde Komel lideri Ali Babir ve Yekgirtu lideri Selahaddin Muhammed Bahaddin ile görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi anayasasının hazırlanma süreci, Erbil-Bağdat ilişkileri ve Irak’ta yapılacak seçimler gibi konular ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm kesimlerin ortak çalışması ve birliğin önemine vurgu yapılan görüşmelerde, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı makamının tüm tarafları birleştiren ortak çatı rolüne sahip olduğu ifade edildi.

Görüşmelerde, Kürdistan Bölgesi’nin şimdi ve gelecekte karşı karşıya kalacağı tehditlere karşı birlikte mücadele edilmesi ve Kürdistan Bölgesi’nin yüksek menfaatlerinin korunmasının herkesin görevi olduğunun altı çizildi.