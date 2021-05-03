Irak’taki en büyük askeri üsse roketli saldırı

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Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne en az 4 Katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

K24 muhabiri, Beled Askeri Üssü’ne en az 4 roket atıldığını bildirerek, saldırı sonucu meydana gelen zararın bilinmediğini belirtti.

Hava üssüne 4 adet Katyuşa roketi düştüğünü aktaran Iraklı güvenlik yetkilileri, saldırıda herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'na dün benzer bir saldırı düzenlenmiş, Irak hükümeti roketli saldırının herhangi bir hasara yol açmadığını duyurmuştu.

Selahaddin ilinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü, ülkedeki en büyük askeri üs olarak biliniyor.