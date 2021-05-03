Biden: Aşı üretimimizi artıracağız

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Joe Biden, Virginia eyaletindeki iki okulu eşi Jill Biden ile ziyaret etmesinin ardından, Washington'a hareket etmeden önce bir konuşma yaptı.

Göreve geldikten sonra açıkladıkları "Amerikan İstihdam Planı" ve "Amerikan Aile Planı" ile Covid-19'un etkilerini atlatarak "daha iyi bir geleceğe" hazırlandıklarını belirten Biden, bu süreçte toplum destek merkezlerinin de daha önem kazandığını vurguladı.

Biden, Covid-19'a karşı aşılama konusunda da ciddi yol aldıklarının altını çizerek, "Aşı üretimimizi artıracağız, böylece diğer ülkelere de yardımcı olabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede yakın zamanda sürü bağışıklığına ulaşılmasının zor olduğuna ilişkin yorumlara da yanıt veren Biden, "Neyin sürü bağışıklığı olduğuna ilişkin de tartışmalar var. Benim herkesten ricam şu, lütfen hemen şimdi aşı olun" dedi.

Öte yandan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 28 bin 700 artarak 32 milyon 422 bin 361'e yükseldi.

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 577 bin 46 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 744 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 897 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 242 bine yakın vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 939 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 358 ve Texas'ta 50 bin 290 oldu.