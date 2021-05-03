Suudi heyetin Şam’da Esad’la görüştüğü iddiası

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Suudi Arabistan’dan bir heyetin Şam’a giderek Esad’la bir araya geldiği ve iki tarafın ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştığı iddia edildi. İlk adım olarak Riyad’ın Ramazan Bayramı'ndan sonra Şam’daki büyükelçiliğini açacağı belirtiliyor.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Rai el Yavm gazetesi, Suriyeli üst düzeyli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan’dan bir heyetin bugün Şam’a gittiğini, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’la görüştüğünü aktardı.

Suudi Arabistan istihbarat başkanı Halid el Humeydan’ın başkanlık ettiği heyetin Esad’la birlikte Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memluk’le de bir araya geldiği, her iki tarafın Ramazan Bayramı’ndan sonra daha kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmek için anlaştığı belirtildi.

İki ülke arasında ilişkileri tamamen normalleştirmek için anlaşma sağlandığını bildiren kaynaklar, tarafların ilk adım olarak Suudi Arabistan’ın Şam Büyükelçiliği’ni açma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Suudi heyetin, Suriye’nin Arap Birliği’ne geri dönmesini ve birliğin Cezayir’de yapılması planlanan zirveye katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söylediği de ifade edildi.

Haberde, büyükelçiliğin açılışına kimin katılacağı konusunun henüz netlik kazanmadığı belirtilse de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan El-Suud’un açılışta yer alacağına dair bilgilerin olduğu aktarıldı.