Irak’tan Türkiye’ye nota

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Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kürdistan Bölgesi sınırları içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etmesinden dolayı Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Türkiye maslahatgüzarına nota verilerek, Akar’ın Irak tarafıyla koordinasyon olmaksızın yaptığı ziyaretten rahatsızlık duyulduğu belirtilerek “Türk güçlerinin Irak topraklarındaki varlığı yasadışıdır” denildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Irak Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar’ın, Türkiye’nin Irak topraklarında kalıcı bir üs kuracağı açıklamasını şiddetle kınamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Irak hükümetinin, ülkenin toprak egemenliği ve hava sahasının sürekli ihlalini reddettiği ve uluslararası yasalar çerçevesinde iyi komşuluk ve dostane ilişkilerden yana olunduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, tek taraflı askeri girişimlerin, güvenlik sorunlarını çözemeyeceği ifade edildi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, PKK'ye karşı “Pençe-Şimşek” ve “Pençe-Yıldırım” operasyonlarının devam ettiği 2'nci Hudut Bölük Komutanlığı'nın Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki üs bölgesini ziyaret etmişti.