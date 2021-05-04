DAİŞ’ten Kerkük’te Haşdi Şabi’ye saldırı
KERKÜK (K24)
K24 Kerkük muhabiri, gece geç saatlerde bir grup DAİŞ’linin Kerkük’ün Taze Xurmatu nahiyesine bağlı Beşir köyünde Haşdi Şabi’ye ait bir güvenlik noktasına saldırı düzenlediğini bildirdi.
Saldırıda 1 Haşdi Şabi milisi ölürken, 2 milis de yaralandı.
Öte yandan Daquq ilçesi sınırlarındaki Wadi Şay bölgesindeki Tamur köyünde DAİŞ’lilerle Irak ordusu arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Irak İstihbaratından yapılan açıklamada ise Hawice ilçesine bağlı Zab bölgesinde DAİŞ’in postacısının yakalandığı bildirildi.
DAİŞ özellikle son günlerde Kerkük çevresinde saldırılarına hız vermiş durumda.